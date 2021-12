Covid, 132 nuovi contagi e un decesso

Una nuova vittima del coronavirus Sars-Cov2 in provincia di Pisa, mentre i nuovi casi di positività restano a tre cifre. I numeri dei Comuni

PISA — Resta a tre cifre il numero dei nuovi casi Covid rilevati in provincia di Pisa. Nelle ultime 24 ore le aziende sanitarie hanno registrato 132 nuove positività al coronavirus Sars-Cov2, così ripartite per ambito territoriale e Comune di residenza:

Area pisana 71 casi: Fauglia 4, Vicopisano 7, Vecchiano 6, San Giuliano Terme 12, Cascina 15, Calci 2, Pisa 24, Crespina Lorenzana 1.

Valdera 37 casi: Buti 5, Casciana Terme Lari 6, Bientina 4, Ponsacco 5, Capannoli 2, Pontedera 9, Santa Maria a Monte 4, Peccioli 1, Calcinaia 1.

Alta Valdicecina 6 casi: Casale Marittimo 2, Castellina Marittima 1, Montescudaio 1, Pomarance 2.

Comprensorio del Cuoio 18 casi: San Miniato 10, Santa Croce sull'Arno 5, Castelfranco di Sotto 2, Montopoli in Val d'Arno 1.

In Toscana nelle ultime 24 ore sono stati accertati complessivamente 1.282 nuovi casi di positività al virus e 4 decessi, relativi a due uomini e due donne con un'età media di 68,5 anni. Una di queste quattro persone risiedeva in provincia di Pisa.

I toscani ricoverati per Covid-19 oggi sono 389 (uno in meno rispetto a ieri), 58 dei quali necessitano di assistenza in terapia intensiva (tre in più).