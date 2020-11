Pisa e provincia, l'epidemia rallenta

Soltanto 139 nuovi contagi accertati nelle ultime ore. La Regione conteggia tuttavia altri quattro decessi collegati al coronavirus

PISA — Con il bollettino Covid-19 odierno la Regione Toscana certifica un significativo rallentamento dei contagi da coronavirus in provincia di Pisa: soltanto 139 i nuovi casi rilevati nelle ultime ore, contro gli oltre 200 dei giorni scorsi. Nel bollettino si dà però conto anche di altri 4 decessi collegati al virus nel Pisano su 38 totali in Toscana, sebbene alcuni siano avvenuti nelle settimane scorse e conteggiati soltanto oggi. La Ausl informa su due decessi avvenuti nell'area pisana, relativi a un uomo e una donna, entrambi di 83 anni.

Con i 139 casi odierni salgono a 14.134 le positività al coronavirus emerse in provincia di Pisa dall'inizio dell'epidemia. Mentre il numero di decessi di persone risultate positive sale oggi a 272.

Questa la ripartizione dei 139 nuovi contagi per ambito e Comune di residenza:

- Area pisana 63 casi: Calci 5, Cascina 21, Crespina Lorenzana 2, Fauglia 3, Pisa 24, San Giuliano Terme 2, Vecchiano 4, Vicopisano 2;

- Valdera e Valdicecina 51 casi: Bientina 4, Buti 7, Calcinaia 6, Capannoli 1, Casciana Terme Lari 8, Palaia 2, Ponsacco 7, Pontedera 9, Santa Maria a Monte 7;

- Comprensorio del Cuoio 25 casi.

La provincia pisana, con 3.373 casi per 100mila abitanti, si conferma seconda in Toscana per numerosità di casi in rapporto alla popolazione. La media toscana è di 2.750, quella italiana di 2.592 circa.

Per leggere il bollettino di tutta la Toscana cliccare qui.