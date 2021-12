Coronavirus, oltre 100 nuovi positivi e un morto

Omicron, Draghi: «Tampone per entrare in Italia? Non c'è molto da riflettere, ora i nostri dati sono i migliori»

Nuovo aggiornamento sul fronte Coronavirus in provincia di Pisa. I dati sulle positività aggiornati alle ultime ventiquattro ore

PISA — Nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa si è registrano un picco di nuove positività al Coronavirus, passate dalle 60 di ieri alle 106 inserite nel bollettino odierno e così distribuite: 68 nell'Area Pisana (Santa Luce 3, Orciano Pisano 1, Fauglia 3, Vecchiano 6, Crespina Lorenzana 2, San Giuliano Terme 10, Cascina 14, Pisa 28, Calci 1), 13 in Valdera (Palaia 2, Calcinaia 3, Bientina 2, Casciana Terme Lari 2, Capannoli 1, Pontedera 2, Ponsacco 1) 12 in Val di Cecina (Castellina Marittima 5, Casale Marittimo 1, Pomarance 5, Riparbella 1) e 13 nel Cuoio (Santa Croce sull'Arno 4, Montopoli in Val d'Arno 3, San Miniato 6).

Il totale dei contagiati dal coronavirus da Febbraio 2020 a oggi è 36.324.

Da segnalare anche il decesso in provincia di Pisa di una persona malata di Covid-19. Il totale delle vittime è 755.

Nelle aree Covid dell'Aoup sono attualmente ricoverati 38 pazienti, 8 dei quali in terapia intensiva.

Tra ieri e oggi in Toscana si sono registrati 1.036 nuovi casi di Coronavirus, individuati a fronte di 34.737 test (12.810 tamponi molecolari e 21.927 test rapidi). Il tasso dei nuovi positivi è del 2,98% (9,9% sulle prime diagnosi).