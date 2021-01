Strage di Viareggio, il verdetto della Cassazione: la diretta video Strage di Viareggio, il verdetto della Cassazione: la diretta video

Cronaca venerdì 08 gennaio 2021 ore 14:04

Coronavirus, un decesso e 54 nuovi casi

Questi i numeri dell'epidemia in provincia di Pisa nelle ultime 24 ore. In Toscana sono 452 i nuovi casi, 23 i morti in più collegati al Covid-19