Covid, più guarigioni e solo due casi in più

Il dato fornito dalla Regione Toscana indica un rallentamento della corsa del virus, anche in provincia, così come nel resto della Toscana

PISA — Due soli nuovi casi ( 1 a Pisa e 1 a Pontedera ) in più di positività ( in provincia oggi sono 862 ) e nessun decesso in provincia di Pisa nelle ultime ore.

Il bollettino fornito dalla Regione indica a livello toscano un aumento dei guariti, la diminuzione dei ricoveri nei reparti ospedalieri e un aumento contenuto di nuovi casi.