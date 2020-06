Covid, rimane lo zero sui nuovi casi

Ancora un giorno senza nuovi casi in provincia. In Toscana sette nuovi contagi e due decessi, ma aumentano ancora le guarigioni

PISA — Nessun nuovo caso e nessun decesso per il coronavirus in provincia di Pisa. A dirlo è la Regione Toscana nel consueto bollettino quotidiano. I contagi registrati restano dunque 897 da inizio emergenza con 89 vittime.

In Toscana sono 10.172 i casi di positività al Coronavirus, 7 in più rispetto a ieri. I nuovi casi, tutti in provincia di Firenze, sono lo 0,07% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 0,2% e raggiungono quota 8.588 (l'84,4% dei casi totali).

I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 289.524, 2.831 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.299. Gli attualmente positivi sono oggi 502, -1,6% rispetto a ieri. Si registrano 2 nuovi decessi, entrambi in provincia di Lucca: 1 uomo e 1 donna, con un'età media di 89,5 anni.