Covid, solo 11 nuovi casi in tutta la provincia

Nelle ultime ore in provincia di Pisa sono state accertate appena 11 nuove positività al coronavirus. Nessun decesso, stabili i ricoveri

PISA — Nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa sono state accertate appena 11 nuove positività al coronavirus e non sono stati registrati decessi collegati al Covid-19. Sostanzialmente stabile il numero dei ricoverati in area Covid negli ospedali di Cisanello e Santa Chiara: ieri erano 42 e oggi 41, 8 dei quali assistiti in terapia intensiva (uno in più). All’ospedale Lotti di Pontedera altri 11 ricoverati, di cui uno in terapia intensiva.

I nuovi casi nei Comuni di Pisa (2), Calcinaia (2), Casciana Terme Lari (1), Ponsacco (1), Pontedera (2), Castelfranco di Sotto (3).

Con i dati odierni la Regione aggiorna a 28.912 il totale dei casi di coronavirus rilevati a Pisa e provincia dall'inizio epidemia: la maggior parte dei contagiati sono guariti, resta fermo a 687 il numero delle morti accertate in provincia.

Le vaccinazioni proseguono a ritmo sostenuto. Ad oggi risulta coperto con almeno una dose il 42,4% della popolazione dell'area pisana, percentuale che scende al 36,8% fra i residenti di Valdera e Alta Valdicecina, al 35,7% nell'ambito Valli Etrusche. Dato del Cuoio non disponibile.

In Toscana, compresi i numeri della provincia di Pisa, si contano oggi 7 nuovi decessi e 215 nuovi casi di positività al virus. I toscani ricoverati continuano a diminuire e oggi sono 702 (39 in meno rispetto a ieri), 134 dei quali in terapia intensiva (uno in più). Per leggere i dettagli del bollettino regionale cliccare qui.