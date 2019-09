Lega Toscana, Ceccardi lascia il timone a Belotti

Una decisione dettata dai molti impegni che l'attendono come futura mamma ed europarlamentare. L'annuncio su Facebook

PISA — "L'anno prossimo ci sono le elezioni regionali. C'è bisogno di girare il territorio, di parlare con le persone, di seguire le criticità di ogni singola sezione. Io per qualche tempo, e non so pronosticare per quanto, non sarò in grado di seguire tutto con gli impegni da parlamentare europeo e una bambina appena nata. Ne ho parlato al nostro segretario federale ed ha capito. In politica è necessario avere ben presente quando bisogna avanzare e quando invece è meglio fare un passo indietro".

Sono le parole di Susanna Ceccardi, che con un post su Facebook pubblicato dopo il coordinamento regionale della Lega Toscana, che si è svolto questa mattina, ha comunicato l'avvicendamento al timone del partito con Daniele Belotti. Una decisione dettata dai molti impegni che attendono l'ex sindaca di Cascina, futura mamma ed europarlamentare.

"Da coordinatore della Lega Toscana io oggi faccio un passo indietro - scrive Ceccardi su Facebook- Mi sostituirà un militante della lega vero, uno che la Lega ce l'ha nel sangue da trent'anni, uno con le spalle larghe e i piedi per terra da cui c'è tanto da imparare:l'On. bergamasco Daniele Belotti. Insieme a lui proseguiremo quel processo di radicamento della Lega Toscana che abbiamo intrapreso già da qualche anno con enormi risultati. Buon lavoro Daniele, noi eletti e militanti ti daremo il massimo supporto e la massima disponibilità per raggiungere l'obiettivo storico che ci siamo prefissati da anni: conquistare la Toscana nel 2020".