Due decessi per Covid-19, calano casi e ricoveri

Russia, sparatoria in una scuola a Kazan: gli spari e gli studenti in fuga dalla finestre

Nelle ultime 24 ore in provincia di Pisa accertate soltanto 36 nuove positività al coronavirus. Il numero dei degenti si riduce ulteriormente

PISA — In provincia di Pisa nelle ultime ore sono state accertate appena 36 nuove positività al coronavirus ma sono stati registrati anche due ulteriori decessi di persone colpite da Covid-19, un uomo di 67 anni e una donna di 89.



Il dato più incoraggiante arriva però dalla Aoup, che riferisce di un significativo calo dei ricoverati nei reparti Covid degli ospedali di Cisanello e Santa Chiara: i degenti sono passati dai 76 di ieri ai 64 di oggi, 17 dei quali assistiti in terapia intensiva (ieri erano 23). All’ospedale Lotti di Pontedera restano tuttavia 30 i ricoverati, di cui 1 in terapia intensiva.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per ambito territoriale e Comune di residenza: area pisana 8 casi (Calci 2, Cascina 1, Fauglia 1, Pisa 2, Vicopisano 2), Valdera e Alta Valdicecina 15 casi (Buti 2, Calcinaia 1, Capannoli 1, Casciana Terme Lari 2, Pontedera 6, Terricciola 3), Valli Etrusche 1 caso a Montescudaio, Comprensorio del Cuoio 12 casi (Castelfranco di Sotto 4, Montopoli in Val d'Arno 1, San Miniato 3, Santa Croce sull'Arno 4).

Con i dati di oggi la Regione aggiorna a 28.524 il totale dei casi di coronavirus rilevati a Pisa e provincia dall'inizio epidemia: la maggior parte dei contagiati sono oggi guariti, 675 le morti accertate fino ad oggi.

In Toscana, compresi i numeri della provincia di Pisa, si contano oggi 21 nuovi decessi e 367 nuovi casi di positività al virus. I toscani ricoverati sono oggi 1.263 (48 in meno rispetto a ieri), 195 dei quali in terapia intensiva (20 in meno). Per leggere i dettagli dell'ultimo bollettino regionale cliccare qui.