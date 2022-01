3 operatori per la sicurezza sugli scuolabus

La cooperativa Alioth gestirà un servizio socio-educativo sul trasporto scolastico per gli studenti della scuola secondaria di primo grado

PONSACCO — Fino al termine dell'anno scolastico, sul trasporto scolastico delle medie di Ponsacco, ci saranno tre operatori che, per 12 ore settimanali ciascuno, offriranno un servizio socio-educativo di accompagnamento che, da un lato, garantirà il necessario distanziamento e, dall'altro, garantirà una "maggiore sicurezza per gli studenti".



Il testo della determinazione, approvata in vista del rientro in aula e pubblicata sull'albo pretorio del Comune, specifica come tale servizio sarà gestito dalla cooperativa sociale Alioth di Pontedera, la quale per 36 ore, ogni settimana, sarà dunque presente con un tre operatori sugli scuolabus. Per il servizio, l'amministrazione comunale ponsacchina investirà poco più di 12mila e 500 euro.



Un intervento che, alla luce delle crescenti restrizioni dovute alla diffusione della variante Omicron e dell'episodio di violenza verificatosi proprio su uno scuolabus poco meno di un mese fa, si era reso necessario.