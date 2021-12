Il Centro diurno è realtà

Un regalo di Natale? Sicurezza per le viaggiatrici

Alla Casa Giardini il taglio del nastro per il nuovo Centro diurno "La Coccinella". Brogi

PONSACCO — Sabato mattina è stato inaugurato, alla Casa Giardini, il nuovo centro diurno "La Coccinella". Per il taglio del nastro erano presenti la sindaca Francesca Brogi, il presidente della Società della Salute Alta Valdicecina - Valdera Matteo Franconi, la Ddrettrice del Dipartimento Servizi Sociali, non autosufficienza e disabilità dell’Azienda Usl Tosca Nord Ovest Laura Brizzi e la presidente della Cooperativa sociale Agape Federica Baroni.

Il centro potrà ospitare fino a venti persone e sarà uno dei più grandi della provincia di Pisa. Al suo interno è stata allestita una stanza multisensoriale, unica in tutta la zona, per trattare le differenti disabilità e anche la sindrome di autismo.

"Con la nuova struttura - ha ricordato la sindaca di Ponsacco - permetteremo a questi ragazzi di avere locali idonei, adeguati, belli, dotati di tutte le aule e servizi necessari per le loro attività ricreative e laboratoriali. Il tutto arricchito da uno splendido spazio verde che si affaccia sui giardini pubblici. È a partire da strutture come queste che si costruisce una comunità migliore che sostiene chi è più in difficoltà".

"L’obiettivo - ha concluso Brogi - è stato raggiunto grazie a un percorso condiviso di cui voglio ringraziare la Regione Toscana, l’Azienda Usl e la Società della Salute, ma anche la Cooperativa soc. Agape che ogni giorno si prende cura dei ragazzi. Ringrazio inoltre il progettista, l'ingegner Lorenzo Papanti, e il nostro responsabile dei lavori pubblici Andrea Giannelli".