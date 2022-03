Donne in cammino per tutto Marzo

A Ponsacco, dal 7 al 25 Marzo, tanti eventi per celebrare il mese delle donne: dagli incontri pubblici al teatro, passando per una mostra fotografica

PONSACCO — Per la Giornata internazionale della donna, festeggiata come ogni anno l'8 Marzo, Ponsacco si prepara a un programma ricco di eventi dal titolo "Donne in cammino", che occuperà tutto il mese, coinvolgendo le associazioni del territorio.



Un modo per riflettere sulla condizione delle donne oggi e di farlo in un momento particolare come quello della pandemia, ma anche delle opportunità che il Piano nazionale di ripresa e resilienza può fornire per la costruzione di una società più equa, che promuova pari opportunità tra donne e omini.



Gli eventi in programma cominciano lunedì 7 Marzo con un incontro al circolo Acli Toniolo dedicato ai diritti delle donne, con l'associazione Nuovo Maschile di Pisa. Quindi, l'8 Marzo, dopo la piantumazione di una mimosa presso l'Rsa Giampieri, verrà inaugurata l'esposizione fotografica "Des mots et des femmes", di Clara Breuil. Al circolo Rinascita, invece, ci sarà un appuntamento con l'associazione ViviTeatro, mentre in serata, al cinema Odeon, interverrà la sindaca Francesca Brogi e verrà messo in scena lo spettacolo teatrale "7 minuti", a cura della compagnia teatrale L'Anello.



Venerdì 11 Marzo, di nuovo al circolo Acli Toniolo, si alterneranno delle autrici ed Emanuela Tavella, consigliera di Europa Donna Italia. Infine, venerdì 25 Marzo, all'auditorium don Meliani la direttrice di Farmavaldera Carla Pucciarelli terrà una lezione, seguita da un incontro dedicato a donne e lavoro, in collaborazione con i sindacati e l'università di Pisa.