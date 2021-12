Tanta pioggia e un gol, vince il Livorno

Nel derby del turno infrasettimanale di Eccellenza i rossoblù cedono soltanto 1-0 contro gli amaranto. Decisiva una rovesciata di Franzoni

PONSACCO — Niente da fare per il Ponsacco che, nel match contro il Livorno, non riesce a far lo sgambetto alla capolista, venendo sconfitto per 1-0. A decidere la gara è il bellissimo gol di Franzoni, arrivato al 23' del primo tempo su rovesciata. Ciccio Tavano, ex di lusso della sfida, non riesce a incidere.



Meglio gli amaranto nei primi 45', mentre nella ripresa, a farla da padrona, è il campo del comunale, battuto dalla pioggia sin dalle prime ore della mattina. Nel finale il Ponsacco si rende pericoloso, ma la difesa labronica regge e strappa i tre punti.



Nel prossimo turno, in calendario domenica 12 Dicembre, il Ponsacco farà visita al fanalino di coda Piombino, mentre il Livorno ospiterà all'Ardenza il Tuttocuoio.