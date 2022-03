Soldi e spaccio, altro blitz dei carabinieri

I militari di Pontedera hanno sorpreso un 20enne durante la cessione di droga. Posti sotto sequestro oltre 250 grammi di sostanza e 530 euro

PONSACCO — Ennesimo blitz dei carabinieri della compagnia di Pontedera, che a Ponsacco, durante il pattugliamento del territorio, hanno colto in flagrante un giovane di 20 anni intento a cedere una dose di eroina.



Dopo gli arresti dei giorni scorsi, a Pontedera e anche a Ponsacco, i militari hanno nuovamente sorpreso una persona durante lo spaccio.



La perquisizione successiva ha portato al rinvenimento di 25 involucri, contenenti più di 32 grammi di eroina, e di 22 ovuli per un peso complessivo di oltre 230 grammi. Inoltre, sono stati posti sotto sequestro anche degli strumenti per il confezionamento e il taglio e una somma di 530 euro, ritenuta provento di attività illecita.



Il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza e verrà giudicato con rito direttissimo.