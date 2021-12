63 chilometri per stare in mezzo al verde

In bici o a cavallo, ma anche semplicemente a piedi: attorno a Pontedera c'è un paradiso verde. Belli: "Progetto nato grazie al Club alpino locale"

PONTEDERA — Facendo trekking o in bicicletta, ma anche a cavallo. Esplorare il territorio di Pontedera, soprattutto in questi giorni festivi in cui stare all'aria aperta può essere una soluzione alternativa, si può. Grazie soprattutto alla guida interattiva nata da un progetto della sezione locale del Club alpino italiano in collaborazione con il Comune, in grado di mostrare distanze, altimetrie e punti di interesse.



Punto di riferimento è mappa digitale della sentieristica, disponibile sul sito del Comune e su quello del Cai di Pontedera. Solo per il trekking, per esempio, sono 15 i sentieri segnalati sul territorio comunale. Da quelli più semplici, in piano e di breve durata, sino ad altri di maggiore lunghezza e con qualche dislivello, ma di fatto tutti facenti parte di una rete unica.



Per gli appassionati di mountain bike, invece, sono 17 le opportunità offerte, anche in questo caso con percorsi semplici o più impegnativi, tutti collegati tra loro. Ci sono, infine, i tratti dell'ippovia che transitano dal territorio comunale. In tutto, 63 chilometri di sentieri che fanno scoprire un territorio ricco di verde e punti di interesse naturale, tutto da esplorare.



Di tutti i percorsi è possibile vedere i dati di sintesi con grafico altimetrico e scaricare la traccia Gps. Il servizio è stato lanciato nel Febbraio scorso e ha avuto già moltissimi utenti connessi. "Un progetto che valorizza le eccellenze ambientali, naturalistiche delle strutture ricettive del territorio - ha commentato l'assessore all'Ambiente Mattia Belli - questo è stato possibile realizzare grazie al prezioso contributo del Cai sezione di Pontedera".