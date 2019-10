Alloggi di edilizia agevolata, bando e graduatoria

I nuclei familiari a basso reddito potranno farne richiesta a partire da lunedì 21 ottobre. Al momento disponibili 6 appartamenti in via M. L. King

PONTEDERA — A partire dal prossimo lunedì, 21 ottobre, sarà aperto il Bando per l’assegnazione in locazione di 6 alloggi di Edilizia Agevolata in Via Martin Luther King. (numeri civici 40 e 42). Si tratta di alloggi di edilizia convenzionata che permettono di pagare affitti abbastanza contenuti, seppure superiori ai canoni delle cosiddette “case popolari”. La graduatoria avrà validità pluriennale.

“Si tratta di una opportunità che permette di dare risposte a quella fascia grigia di persone che non sono così in difficoltà da avere necessità di una casa popolare ma che hanno comunque problemi a rivolgersi al mercato libero degli affitti – ha commentato l'assessora Sonia Luca -; il Comune deve cercare di sostenere anche questi cittadini in un periodo storico di crisi come questo. Il nostro impegno è massimo”.

I moduli per la domanda verranno distribuiti dal Comune di Pontedera dal 21 Ottobre 2019 presso: l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico (lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,45 e il martedì e il giovedì dalle ore 8,30 alle ore 17,45) e presso l’Ufficio Casa (il martedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30, e il mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00).

Dal 21 ottobre i moduli saranno anche scaricabili da internet al seguente link: https://www.comune.pontedera.pi.it/aree-tematiche/casa-politiche-sociali-pari-opportunita/politiche-la-casa/ .

Le domande relative a questo bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione, e potranno essere presentate all'Urp o all'Ufficio Protocollo del Comune. Potranno essere anche inviate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (riportante nome, cognome ed indirizzo del mittente, all’Ufficio Sport – Casa) o trasmesse al seguente indirizzo di Posta certificata: pontedera@postacert.toscana.it (esclusivamente attraverso mail inviate da indirizzi di posta certificata).

Le domande dovranno essere corredate dalla fotocopia del documento di identità del richiedente e dovranno pervenire presso l’Ufficio Protocollo del Comune o essere spedite a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno riportante nome, cognome ed indirizzo del mittente, entro il termine del 19 novembre 2019.