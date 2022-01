Il 2022 parte malissimo, i granata ne prendono 5

Nei primi 15' l'Ancona-Matelica va due volte a segno, poi la squadra di Maraia gioca e crea molte occasioni. Nel secondo tempo, la resa: finisce 0-5

PONTEDERA — La differenza, tra Pontedera e Ancona-Matelica, è stata una sola: la precisione sotto porta. Spietati i marchigiani, che con poche occasioni a disposizione hanno segnato cinque gol; spreconi e imprecisi i granata, che nonostante il ko per 0-5, in avanti, almeno quando la partita era ancora aperta, si sono fatti vivi. Dimenticandosi, però, la cosa più importante: segnare.



Il riassunto del ritorno in campo del Pontedera in questo 2022, dopo il doppio rinvio in Serie C, è questo. Nei primi 20', i granata sono stati impalpabili e l'Ancona-Matelica, con il suo trio offensivo, ha fatto sfaceli. Dopo poco più di 30 secondi, gli ospiti segnano già con Faggioli e il bis arriva dopo una decina di minuti con Sereni.



La doppia sberla serve a svegliare i granata, rimaneggiati soprattutto a centrocampo. Così, in poco meno di cinque minuti, Magnaghi va vicino al gol, così come Benedetti e Catanese. La pressione del Pontedera sale, ma Vitali è imbattibile. E, con un po' di fortuna, se la cava pure a una manciata di secondi dall'intervallo, quando è ancora Magnaghi a sfiorare il palo.





Perretta, oggi capitano in assenza di Caponi

Nella ripresa il copione non cambia e il Pontedera tiene i giri alti, alla ricerca del gol che riaprirebbe la gara. Peccato che, dopo neppure 5' dal secondo fischio d'inizio, Espeche venga anticipato da Moretti in una zona sanguinosa del campo. Lo stesso attaccante marchigiano, poi, col destro non sbaglia dal limite dell'area e cala il tris.





Mister Ivan Maraia dalla panchina

La partita, di fatto, finisce qui. Magnaghi non molla, così come Milani, che in un paio di occasioni provano ad alleggerire il passivo. Ma a metà ripresa, Moretti mette a segno la doppietta personale con una splendida mezza rovesciata, rendendo il risultato ancor più pesante. Da rivedere, però, lo schieramento difensivo granata in occasione del poker marchigiano. Stesso discorso vale per il gol dello 0-5, con Iannoni che fa uno slalom senza grossi problemi e deposita in rete.





Mutton in azione contro un difensore dell'Ancona-Matelica

Il prossimo impegno dei granata, fondamentale per tenere a debita distanza la zona playout, è in programma domenica 30 Gennaio alle 14,30 contro l'Aquila Montevarchi, che in classifica si trova a -3 proprio dal Pontedera.



Il tabellino di Pontedera-Ancona Matelica 0-5

Pontedera 0

Ancona Matelica 5

Pontedera: Sposito; Matteucci, Espeche, Bakayoko; Regoli (73' Parodi), Perretta (75' Marianelli), Catanese, Benedetti (73' Del Carlo), Milani; Mutton (73' Benericetti), Magnaghi (80' Mattioli). A disp.: Angeletti, Santarelli, Shiba, Barba, Di Meo, De Ioannon, Di Bella. All.: Ivan Maraia.

Ancona Matelica: Vitali; Tofanari, Bianconi (84' Farabegoli), Iotti, Di Rienzo; Iannoni, Papa (62' D'Eramo), Delcarro (62' Palesi); Sereni (75' Dolfini), Faggioli (75' Del Sole), Moretti. A disp.: Canullo, Avella, Vrioni, Masetti, Ruani, Maurizii, Noce. All.: Gianluca Colavitto.

Arbitro: Kevin Bonacina di Bergamo.

Note: Calci d'angolo: 8-1. Ammoniti: Espeche; D'Eramo. Recupero: 1'+2'.

Reti: 1' Faggioli, 14' Sereni, 49' e 68' Moretti, 82' Iannoni.