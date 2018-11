Arriva un cantiere in via Veneto

Sono previsti interventi al fosso della Maltagliata e per un tratto si circolerà a senso alternato. Si parte da lunedì prossimo

PONTEDERA — Da lunedì prossimo e almeno per tre giorni ci saranno disagi per la circolazione in via Vittorio Veneto. il cui tratto centrale sarà regolato a senso unico e alternato di marcia. Il motivo è l'intervento di manutenzione, pulizia e sollevamento fognario della Maltagliata che da sempre è oggetto di polemiche che però si sono attenuate perché già sono stati fatti interventi al fosso.

Via Veneto è l'asse principale della circolazione sud-nord nel quartiere di fuori del ponte e spesso si verificano lunghe file legate anche al semaforo, uno dei pochissimi rimasti, all'incrocio con Viale Italia e ponte napoleonico.

E' prevedibile che il senso alternato li aumenterà ma i lavori al fosso, con l'intervento di Acque spa, sono necessari e comunque ci sono anche itinerari alternativi pur se allungano un po' il tragitto.