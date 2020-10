L'Ausl ricorda il dottor Nedo Riccioni

La direzione aziendale e il personale dell'ospedale Lotti si sono uniti al cordoglio per la scomparsa del professore, in servizio fino al 1998

PONTEDERA — La direzione aziendale dell’Ausl Toscana nord ovest e tutto il personale dell'ospedale Lotti di Pontedera si sono uniti al cordoglio per la scomparsa del professor Nedo Riccioni, esprimendo le proprie condoglianze alla famiglia. Della morte di Riccioni avevamo dato notizia due giorni fa.

"Il professor Riccioni - hanno ricordato da Ausl - è stato per oltre 20 anni, fino al 1998, direttore della unità operativa di Medicina 2 all'ospedale di Pontedera. Durante la sua lunga carriera si è occupato con grandi risultati professionali della gestione del reparto di medicina interna, sviluppando in particolare l'attività dialitica, l'attività oncologica, l'endocrinologia e la medicina nucleare. La sua attività di medico e i suoi insegnamenti hanno costituito una vera e propria palestra di formazione per i suoi collaboratori e allievi, diversi dei quali hanno poi ricoperto incarichi di direttore di struttura complessa di Medicina interna".

"Alla famiglia, ed in particolare alla figlia Silvia, anch'essa medico internista di medicina, va l'abbraccio di tutto il personale della struttura di Medicina dell'ospedale "Lotti" di Pontedera".