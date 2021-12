Babbo Natale gira in Vespa

Foto di rito alla rotonda dedicata allo scooter Piaggio per i Vespaclub di San Miniato, Monsummano e Pontedera

PONTEDERA — Lo fanno ormai da sei anni e pertanto è diventata una vere e propria tradizione. Si tratta del giro in vespa dei Babbo Natale organizzato dal Vespa club di di San Miniato.

Come ogni anno sono partiti con un giro nel comprensorio del cuoio per poi arrivare in Valdera e regalarsi una foto nella città della Vespa in posa sulla rotonda dedicata allo scooter di Corradino D'Ascanio.

Insieme ai Vespisti di San Miniato, uno dei soci storici del Vespa Club Pontedera Enzo Luperini ed il presidente del Vespa Club di Monsummano. Tre associazioni che contano complessivamente circa 500 amanti della due ruote più famosa del mondo.