​Natale con un po' di festa

Il centro città è già tutto addobbato di chiocciole, elefanti e così via, ma bisogna trovare 'qualcosa d'altro'. Ricordate i Natali a Villa Crastan?

PONTEDERA — Il Natale, il capodanno e l'epifania si avvicinano sempre di più. Giorno per giorno.

E anche Pontedera sta studiando la possibilità di piccole manifestazioni in varie parti della città. Il problema, purtroppo, è la pandemia che in questi giorni di fine anno sta diventando sempre più 'forte', ma l'amministrazione comunale sta studiando come fare per dare ai piccini e ai grandi la possibilità di uno spicchio di festa.

Anche perché le pur simpatiche statue delle chiocciole, elefanti e così via, non possono risolvere il problema.

Due anni fa Pontedera festeggiò il capodanno sul piazzone lato sud - e poco dopo cominciò la pandemia col tutti a casa - ora bisognerà studiare qualcosa che al tempo stesso dia al 'popolo' la possibilità di festeggiare all'aperto, pur se con situazioni non clamorose.

Una delle quali, la più bella, era quella della festa a villa Crastan, con un 'babbo' Natale (Michele Quirici) in carne e ossa che attirava centinaia di bambini e ovviamente famiglie.

Oggi non si può più fare perché gli assembramenti sono pericolosi, ma qualcosa, lo ripetiamo, si può fare. Il commercianti del piazzone, a esempio, hanno chiesto una più forte illuminazione 'illuminando' le piante ornamentali.

Vedremo se e come si potrà fare, ma a questo punto bisogna fare alla svelta.