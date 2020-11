Bando per la morosità incolpevole

Sostegni a chi vive in affitto e si è trovato di fronte ad eventi imprevisti come licenziamenti, perdita di reddito o consistenti spese di salute

PONTEDERA — Il Comune di Pontedera ha pubblicato l'avviso per ottenere il contributo statale per la “morosità incolpevole”. Nell'avviso sono illustrati i criteri necessari per poter presentare domanda. Il sostegno è rivolto a chi si trova in una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di affitto dell'abitazione in cui vive, a seguito della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

Che può essere dovuta ad una delle seguenti cause (a titolo esemplificativo e non esaustivo): perdita del lavoro per licenziamento, accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro, cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale, mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici, cessazione di attività libero professionali o di imprese registrate derivanti da cause di forze maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente, malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali, ecc.

Il fondo è finanziato con risorse statali ripartite dalla Regione Toscana, che ha assegnato al Comune di Pontedera per l'anno 2020 una quota pari a 20.993,06 euro oltreché con le risorse ripartite negli anni precedenti e non ancora erogate.

L'avviso e il modello di domanda sono in pubblicazione sul sito del Comune di Pontedera.