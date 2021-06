Bellaria Cappuccini, è Martini il nuovo presidente

Christian Martini ha 45 anni ed è un ex calciatore, veneto di nascita ma pontederese di adozione. E' responsabile di un centro diurno

PONTEDERA — Christian Martini, 45 anni, ex calciatore ( ha militato nelle giovanili della Juventus e ha vestito la maglia granata del Pontedera ) è il nuovo presidente della Bellaria Cappuccini, una realtà sportiva che conta 1200 iscritti.

Il suo nome è uscito dal voto del nuovo consiglio direttivo della storica polisportiva pontederese: Christian Martini presidente per il quadriennio 2021-2024, affiancato dal vice presidente Andrea Martignetti, dal tesoriere Federico Tamberi e dal segretario Gianluca Orsi.

"Con la definizione della nuova struttura sociale dell'associazione termina il lavoro del vecchio consiglio direttivo e del presidente Piero Vetturi, ai quali è doveroso porre i più sentiti ringraziamenti per il tempo e le energie dedicate", si legge in un post della Bellaria Cappuccini.

Martini è veneto di nascita ma pontederese di adozione. Lavora in zona come educatore e responsabile di un centro diurno per disabili ed era già da tempo all'interno della Bellaria, avendo contribuito assieme allo storico presidente della polisportiva, Piero Becattini, alla costituzione di Bellaria solidarietà.