La Bellaria si prepara a far festa

All'ingresso dell'impianto di viale Europa è stato esposto un maxi cartellone per i primi 50 anni di attività. Tra primavera ed estate le iniziative

PONTEDERA — Il 2022, per il gruppo sportivo Bellaria Cappuccini, sarà un anno di festeggiamenti. E questo indipendentemente dai risultati delle varie sezioni: del resto, come già anticipato nei giorni scorsi, la Bellaria si prepara a celebrare i suoi primi 50 anni di attività con alcune iniziative che interesseranno tutto il territorio di Pontedera.



Come avevano anticipato l'ex presidente Vetturi e l'attuale numero uno, Christian Martini, la società organizzerà in sinergia con l'amministrazione comunale delle giornate di festa, che coinvolgeranno tutte le squadre che indossano i colori della Bellaria.



Per conoscere date ed eventi c'è ancora tempo. Quel che sembra certo è che nella settimana della Giugnola, la tradizionale corsa in giro per la città che viene svolta tipicamente nel mese di Giugno, si svolgerà un'intera giornata dedicata proprio a questa ricorrenza.



Che, intanto, la società ha voluto ricordare con un primo, grande cartellone, che accoglie genitori e atleti all'ingresso dell'impianto. Dal 1972 a oggi, con un motto sempre ben chiaro: una maglia a tutti, una maglia per tutti.