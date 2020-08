Boschi capolista, Malacarne in lista

Si chiama "Toscana sinistra civica ecologista" la lista che con la partecipazione di Articolo Uno e Sinistra 2020 parteciperà alle prossime elezioni toscane. "Cercheremo di drenare un po' di voti - ha detto Ledo Gori nella presentazione dei due candidati - alla sinistra di Rifondazione e Potere al Popolo. Votare per queste sigle - ha aggiunto - è un errore. E mentre in Toscana la sanità è ben organizzata salvo qualche situazione esistono situazioni negative su altri fronti come quello di portare in Polonia gli scarti della cartiera perché qua non ci sono impianti".

Paolo Malacarne ha invece fatto un interessante quadro sull'ospedale di Cisanello dicendo che è di per sé non ha grosse carenze "che però spuntano se intorno all'ospedale stesso non c'è un territorio che funziona. Buona, a esempio, l'organizzazione dei trasporti in elicottero ma bisogna essere pronti ad accompagnare gli ammalati gravi verso una morte dignitosa. Infine, bisogna pagare meglio gli infermieri e simili che ora guadagnano troppo poco e bisogna risolvere il problema delle lista d'attesa".

Ha chiuso l'incontro nella sede elettorale di via Roma, di Eugenio Giani, la capolista pontederese di Toscana sinistra civica ecologista Chiara Boschi, che ha narrato il suo impegno nel Cnr per studiare controllare fino a quanto è possibile i cambiamenti climatici, andare sempre più verso l'energia verde. E per chiudere, valorizzare le donne che sono spesso relegate in compiti minori e non hanno le valutazioni universitarie che meriterebbero.