​Sabato Matteo Salvini pranza all'Amalia

Conte: «Non possiamo tollerare che si entri in Italia in modo irregolare»

Niente comizio, forse ne farà uno in seguito per appoggiare la candidato ed ex sindaca di Cascina Ceccardi, e solo un incontro con personaggi vari

PONTEDERA — Matteo Salvini pranzerà sabato prossimo all'Amalia, il ristorante con vista sul 'mare' di Pontedera, insieme a Susanna Ceccardi che punta a togliere la Toscana alla sinistra. E con la presenza non solo di esponenti del partito. Insomma, il classico pranzo elettorale per rafforzare i ranghi in tutti i sensi.

Ovviamente ci sarà,una forte presenza della polizia e dei carabinieri e vedremo come sarà organizzato il presidio, mentre si spera che non ci siamo contestazioni troppo fuori luogo. Dopo il pranzo, a quanto pare, Salvini parlerà a Tirrenia al bagno Mary, anche perché è molto affezionato ai luoghi di mare. Basta ricordarsi gli incontri anche fatti al Papete di Milano Marittima che fecero alzare i toni politici nazionali.

Il ristorante del bagno Amalia, ovvero Amalia Laghi, non può contenere centinaia di persone, ma fuori i leghisti potranno salutare e applaudire il loro leader che, per la verità, è un po' in calo tanto che ora cambierà il nome al partito (da Lega a Lega per Salvini premier), ma che resta pur sempre il più gettonato dai sondaggi.

Finora Salvini non si era mai visto a Pontedera (tanti anni fa venne il fondatore Bossi che parlò il teatro Roma), mentre, per rimanere ai personaggi del centrodestra, per due volte è venuta Giorgia Meloni, la seconda volta col famoso e spiritoso episodio della finta pesca dalla passerella scolastica. Tornerà a Pontedera per la campagna elettorale per Matteo Bagnoli? Vedremo.