I campioni di motociclismo al Teatro Era

La città della Vespa è stata scelta per celebrare i centauri toscani distintisi nel 2021 nelle varie discipline sportive delle due ruote

PONTEDERA — La cerimonia di premiazione dei Campioni di Motociclismo 2021 della Toscana si terrà nella città della Vespa. Organizzata dal MotoClub Pontedera e dal Comitato Regionale della Federazione Motociclistica Italiana, la manifestazione vedrà la premiazione dei piloti che hanno partecipato aelle gare dei campionati regionali 2021: enduro e minienduro per i minori di 15 anni, cross, minicross, trial, minitrial e motoraid.

In tutto circa 200 piloti motociclisti provenienti dalle province della Toscana, divisi in 63 categorie, che sfileranno sul palco del Teatro Era - sabato 26 Febbraio, a partire dalle 15 -, ricevendo premi e riconoscimenti.

Nel 2021 il Motoclub Pontedera si è distinto nel Minienduro, vincendo nella categoria cadetti con Duccio Giraldi e piazzando al terzo posto Marco Masolini, tra i debuttanti affermazione di Thomas Ciani e terzo posto di Michelangelo Biagi nella categoria mini 125. La squadra di Minienduro di Pontedera, dopo il successo assoluto del 2020, nel 2021 si è classificata seconda.

"L’intero movimento motociclistico sportivo toscano - è stato ricordato - ha dimostrato grande forza confrontandosi a livello nazionale nel trofeo delle Regioni. Nella manifestazione svolta nel finale di stagione 2021 proprio in Toscana, a Ponte a Egola, primo posto della squadra toscana al Trofeo delle Regioni minicross Junior “Giampaolo Marinoni”, terzo posto nel trofeo delle Regioni motocross “Alberto Morresi” e primo posto nel Trofeo delle Regioni Trial categoria vintage".

"Questo a conferma che la nostra regione ha sempre espresso piloti molto forti nelle diverse discipline- ha sottolineato Alessandro Roscelli, presidente Fmi Toscana -, ottenendo brillanti risultati anche a livello nazionale".

"E’ la prima volta nella storia della federazione che questo evento si svolge a Pontedera ed è un piacere per noi portare nella Pontedera - Città dei motori le premiazioni - ha commentato Eugenio Leone, presidente del MotoClub Pontedera -. Nell’occasione consegneremo un “Oscar alla carriera” al nostro consigliere Umberto Soldani che, da oltre 40 anni, si impegna per far crescere il Club, che, ricordo, è uno dei più antichi d’Italia ed è stato fondato nel 1927".

Alla manifestazione, che sarà condotta da Stefano Iannone, giornalista e speaker sportivo specializzato in motociclismo fuoristrada, parteciperanno i rappresentanti istituzionali dei Comuni di Pontedera e San Miniato, nonché i consiglieri federali Fmi Francesco Mezzasalma, Ettore Marco Pirisi e Raffaele Prisco. Previsto anche un intervento via web del presidente nazionale Giovanni Copioli.