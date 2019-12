Capodanno, disposizioni per viabilità e sicurezza

In attesa del concerto gratuito in piazza Martiri della Libertà, ecco tutto quello che c'è da sapere su navette e divieti vari

PONTEDERA — Per la prima volta Pontedera saluterà l'arrivo del nuovo anno con un concerto in piazza. L'appuntamento è alle 22,30 di domani, martedì 31 dicembre, in piazza Martiri della Libertà. Sul palco del Piazzone si esibiranno Patty Pravo, Mietta, Alessio Bernabei, Le Deva, Giulia Mutti e Thomas, con a seguire il Radio Stop Party. L'evento dovrà concludersi entro le 3 del 1 gennaio 2020.

In occasione della festa per festeggiare il 2020 la Navetta A (capolinea piazza del mercato) e la Navetta B (capolinea parcheggio cimiteri) saranno in servizio fino alle ore 3 del 1 gennaio 2020. Dalle 18, viste alcune modifiche alla circolazione, il percorso della Navetta A sarà modificato: a Viale Italia si devia su Via Veneto ripristinando il vecchio percorso con fermata in piazza Gronchi.

Sul Piazzone divieto di sosta con rimozione coatta già a partire dalle 13 di oggi, lunedì 30 dicembre. Il parcheggio tornerà disponibile dalle 7 di mercoledì 1 gennaio. Per via della Stazione Vecchia è stato disposto il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione coatta dalla Villa Comunale sino alla Piazza Martiri della Libertà, dalle 19 del 31 fino alle 7 del primo, fatta eccezione per i residenti. Divieto di transito anche sul ponte napoleonico, mentre in piazza Garibaldi divieto di svolta a destra a partire dalle 13 di oggi, lunedì 30 dicembre. Infine, in via della Misericordia e piazza Garibaldi, divieto di sosta negli stalli di sosta posti nel triangolo fronte piazza Garibaldi a partire dalle 18 del 31, fatta eccezione per i veicoli di pronto soccorso e di polizia.

Per quanto riguarda la sicurezza, dalle 20 del 31 e fino alle 6 del 1 gennaio 2020 per tutta l’area di piazza Martiri delle Libertà “Capodanno 2020”, sono stati disposti:

Il divieto di vendita, anche per asporto, di bevande in contenitori di vetro e lattine.

Il divieto di somministrazione di bevande in contenitori di vetro e lattine.

Il divieto di introdurre e consumare bevande in contenitori di vetro e lattine in piazza Martiri delle Libertà.

Il divieto di introdurre, somministrare e consumare bevande superalcoliche nell’area concertistica individuata all’interno di piazza Martiri delle Libertà.

Il divieto di somministrazione di bevande e/o alimenti in contenitori di plastica monouso all’interno di piazza Martiri delle Libertà.

Il divieto di far uso di materiale esplodente e di utilizzare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi, fumogeni e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti, esplodenti o fumogene.

Dalle 2,30 alle 6 del 01 gennaio 2020, in tutta l’area del Centro Commerciale Naturale vigerà il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.