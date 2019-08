Quando Pontedera era da cartolina

Sul web si trovano moltissime vecchie cartoline in vendita. Un tempo le immagini della città (e delle frazioni) giravano il mondo con un francobollo

C'è una Pontedera che vive su eBay. Sul celebre sito di vendita online e su delcampe.net infatti, se si digita nella ricerca "cartoline Pontedera" si ritorna in un attimo al secolo scorso ma anche a quello precedente, l'ottocento. E questo grazie alle cartoline.

Negli ultimi decenni l'abitudine delle cartoline è stata sostituita dalle foto e dalle telefonate. In questo secolo pochissimi mandano cartoline e, di solito, da posti di villeggiatura.

Decenni fa invece, entrando in un qualsiasi tabacchino o in un'edicola, si poteva scegliere di mandare un ricordo di Pontedera in tutto il mondo. Cercando su questi siti si trovano anche altre località della Valdera.

Fa strano oggi vedere queste cartoline, in vendita a prezzi che vanno da pochissimi euro fino a 89 euro. La più cara è una vista di via Vittorio Emanuele. Sono raffigurati tutti gli angoli e tutte le strade e le piazze della città, che conosciamo ancora oggi. Ne abbiamo selezionate una cinquantina.

Tutte le foto sono tratte da eBay e da delcampe.net

Questa è la cartolina in vendita a 89 euro.

Anche questa con una farfalla è tra le più costose, 65 euro.

Questa è tra quelle più recenti

Questa è l'unica notturna

Prima i bus si fermavano proprio davanti alla stazione

Il corso Matteotti non ancora pedonalizzato

Tra gli anni sessanta e i settanta, tra le prime cartoline a colori

Corso Matteotti con le auto, la Banca Toscana e il negozio di moda Bellincioni, chiuso pochi mesi fa

Via Carducci nel quartiere stazione, l'attuale stazione dei bus ancora non esisteva dove è adesso

Il Piazzone a colori