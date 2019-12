Case popolari, nel 2020 il nuovo bando

Verrà aperto anche un tavolo tecnico sulle situazioni di morosità e per valutare se ci sono soggetti che hanno perso il diritto alla casa

PONTEDERA — Nei primi mesi del 2020 l'amministrazione comunale di Pontedera pubblicherà il nuovo bando per l'assegnazione di case popolari (alloggi di edilizia residenziale pubblica), sulla scorta della nuova normativa regionale (Legge Regionale Toscana n. 2/2019). Al nuovo bando dovranno partecipare, purché ancora in possesso dei requisiti prescritti, anche quei nuclei familiari già inseriti nella graduatoria attualmente vigente, la quale perderà efficacia dal momento dell'approvazione della nuova graduatoria.

“Con la nuova graduatoria contiamo di dare ulteriori risposte alle persone che hanno difficoltà a reperire e mantenere un alloggio sul mercato privato– ha detto l'assessore alle politiche abitative Sonia Luca -; il tema della casa è uno dei più sentiti dalla popolazione, e siamo quotidianamente impegnati nel tentare di dare risposte adeguate e sollecite. Prima del nuovo bando saremo impegnati anche in un Tavolo tecnico per verificare le situazioni di morosità, al fine di avviare, ove ne ricorrano le condizioni, le procedure di rilascio dell'alloggio da parte di chi ha perso i requisiti o non rispetta le regole”.

"L'amministrazione comunale, insieme ad Apes, ha infatti avviato una verifica su tutti gli assegnatari delle case popolari di Pontedera. I dati emersi da questa verifica saranno analizzati in un tavolo tecnico convocato con tutti i soggetti istituzionali coinvolti che verificheranno la sussistenza di eventuali morosità "incolpevoli", riconducibili a particolari situazioni di disagio sociale o economico. Al termine di queste verifiche si procederà con la revoca dall'assegnazione dell'alloggio per quei casi di grave inadempimento nel pagamento dei canoni di locazione, ascirivibili ad una morosità ingiustificata" hanno concluso dal Comune.