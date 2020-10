Casi di coronavirus, in Valdera 106 in più

Speranza e il suo libro: «In questo momento non posso impegnare il mio tempo per le presentazioni»

Quattro i Comuni con più di 10 nuove positività in 24 ore: 25 a Pontedera, 16 a Santa Maria a Monte, 15 a Casciana Terme Lari, 11 a Capannoli

PONTEDERA — Sono ben 106 - su 282 in provincia di Pisa - le positività al coronavirus rilevate nelle ultime 24 ore in Valdera dalla Azienda Usl Toscana nord ovest. Il Comune con più nuovi casi è Pontedera con 25, seguono Santa Maria a Monte con 16, Casciana Terme Lari con 15 e Capannoli con 11.

Seguono altri 8 Comuni con meno di dieci nuovi casi giornalieri: Bientina 7, Buti 3, Calcinaia 7, Chianni 1, Palaia 5, Peccioli 3, Ponsacco 9 e Terricciola 5.

La provincia di Pisa, con 989 casi ogni 100mila abitanti, è la seconda in Toscana per numero di contagi dall'inizio dell'epidemia in rapporto alla popolazione. Un dato che da alcuni giorni ha superato sia la media toscana (839) sia la media italiana (836). Segno che il virus corre in provincia di Pisa più che altrove e, ovviamente, i più colpiti sono i Comuni più popolosi: Pisa, Cascina, Pontedera, San Giuliano Terme.

"In tutto sono 59 le persone positive sul territorio comunale - hanno comunicato dal Comune di Palaia -. I soggetti, in isolamento domiciliare, sono o asintomatici o con sintomi lievi. Per una persona è stato necessario il ricovero in ospedale. Oltre a tutte le classi della scuola elementare di Palaia, sono state quarantenate due classi della scuola elementare di Forcoli. I soggetti interessati sono stati informati. Oltre a quelle relative alle scuole, le quarantene in corso sul territorio sono 110".

Quarantena anche per una classe della scuola media di Terricciola (Bimbo positivo, classe delle medie in quarantena).