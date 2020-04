Coltivare l'orto si può, rispettando alcune regole

Il Comune, in linea con la Regione, regola la cura degli orti privati e sociali in periodo di emergenza coronavirus. Ecco quello che c'è da sapere

PONTEDERA — L'amministrazione comunale, recependo quanto disposto dalla Regione Toscana, ha varato un disciplinare per consentire la cura degli orti sociali e privati in emergenza coronavirus. In via generale è stabilito il divieto di spostamento all’interno del comune Pontedera per motivi correlati allo svolgimento di attività agricole amatoriali nei giorni di sabato e domenica nonché nel giorno di venerdì 1 maggio 2020.

Per quanto riguarda gli orti sociali per anziani di via delle Colline e degli orti sinergici per persone diversamente abili di via dell'Olmo, è consentito l'accesso a partire da giovedì 16 aprile 2020 ma non sarà possibile utilizzare gli spazi comuni (es. casine ricovero attrezzi e bocciodromo). L'accesso agli orti sarà possibile a giorni alterni: a quelli individuati con i numeri pari solo nei giorni di lunedì e giovedì; a quelli con i numeri dispari solo nei giorni di martedì e venerdì.

Dunque, vigerà il divieto di spostamento all’interno del comune Pontedera per motivi correlati allo svolgimento di attività agricole amatoriali negli orti sociali di via delle Colline e negli orti sinergici di via dell'Olmo nei giorni di mercoledì, sabato e domenica nonché nel giorno di venerdì 1 maggio 2020

Negli orti sociali per anziani di via delle Colline, inoltre, è consentita la presenza di una sola persona per appezzamento; negli orti sinergici di via dell'Olmo è consentita la presenza di un massimo di due persone per appezzamento.