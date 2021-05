Con Giugno arriva la prima settimana di caldo

Si torna anche a mangiare dentro ai ristoranti e a bere il caffè al bancone, il coprifuoco rimane alle 23. Temperature massime tra 26 e 30 gradi

PONTEDERA — Una settimana quasi estiva è in arrivo. Nei primi giorni di Giugno le temperature massime si attesteranno tra i 26 e i 30 gradi in provincia di Pisa e in Toscana, in linea con le medie del periodo.

Il caldo si intensificherà a metà settimana e durerà almeno fino a domenica. Una buona occasione, per chi ancora non l'ha fatto, di andare per la prima volta al mare.

Questo Maggio 2021 è stato abbastanza fresco, con temperature massime leggermente sotto alla media del periodo.

Intanto da domani 1 Giugno ristoranti, bar e pizzerie potranno tornare ad accogliere i clienti anche dentro i locali, non solo all'aperto. Un altro passo in avanti verso la normalità.