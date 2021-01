Coronavirus, sette nuovi positivi in Valdera

Festa nel centro storico di Lucca, in centinaia ballano in piazza senza la mascherina

Dimezzati rispetto a ieri i nuovi casi, solo tre Comuni registrano dei positivi, a zero Pontedera. Ricoveri in calo nel reparto Covid del Lotti

PONTEDERA — Sui 50 nuovi casi di positività al coronavirus registrati in provincia di Pisa (dove ci sono altri decessi per Covid-19) solo 7 sono relativi al territorio della Valdera (ieri 15).

Ausl nord ovest, nel bollettino quotidiano, ha indicato la provenienza: Palaia 1, Ponsacco 4, Santa Maria a Monte 2.

Per quanto riguarda il reparto Covid dell'ospedale Lotti i ricoveri sono in calo: oggi sono 22, ieri erano 25, mentre sono stabili a 2 le persone ricoverate in terapia intensiva.

Vaccino anticovid: nella zona dell'Alta Valdicecina e Valdera a ieri, 8 Gennaio, erano state fatte 864 vaccinazioni, di cui 170 nelle rsa.

Oggi e domani l'Italia è in zona arancione e Pontedera si appresta a vivere due giorni all'insegna dello shopping, ma occhio alle distanze. Per leggere il bollettino Covid con i dati di tutta la Toscana cliccare qui.