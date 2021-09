Covid, 11 nuovi contagi in Valdera

Laura Ziliani, arrestate le figlie: quando in lacrime lanciarono un appello in tv

Il dato è uguale a quello di ieri e in leggera salita rispetto a ieri e in leggera salita rispetto a quelli degli ultimi giorni

PONTEDERA — Ci sono 11 ( come ieri ) nuovi casi Covid in Valdera. Il dato è stato comunicato da Regione e Usl nordovest e riguarda 7 comuni del territorio.

Ecco l'elenco dei nuovi casi con le relative località:

Bientina 2, Terricciola 1, Ponsacco 3, Calcinaia 2, Casciana Terme Lari 1, Santa Maria a Monte 1, Pontedera 1.

In totale in provincia di Pisa i nuovi casi sono 28, in Toscana 334 con due decessi.