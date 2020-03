Covid-19, la ripresa dopo la crisi

Anche il mondo della politica lancia appelli pensando al futuro. Progetto Pontedera chiede misure di sostegno, Fdi reclama sgravi fiscali

PONTEDERA — Anche il mondo della politica locale chiede soluzioni per uscire dalla crisi economica causata da coronavirus.

"Ci sarà inoltre da considerare le azioni politiche e amministrative che dovranno essere attuate al termine dell’emergenza in atto per rimettere in sesto il tessuto sociale ed economico dei territori, mettendo fine ad esperienze che limitano le libertà individuali e facendo ricorso a tutte quelle misure di sostegno al reddito, agevolazioni fiscali, snellimento della burocrazia, che possano aiutare nella ripresa dell’economia del territorio", dice Progetto Pontedera

"Siamo alle prese con un’emergenza sanitaria senza precedenti, in questo momento di crisi nazionale e mondiale, riteniamo che siano insufficienti le misure economiche messe in atto dal Governo per tutelare tutte quelle imprese e famiglie che compongono il 70% del tessuto economico italiano", è la posizione di Fratelli d'Italia.

"L’amministrazione comunale deve intervenire con sgravi fiscali per le aziende del territorio. Chiediamo immediatamente l’eliminazione di tutte le tasse locali; Tari, Imu, Cosap e Imposta sulla pubblicità, fino alla fine dell’emergenza sanitaria e una successiva riduzione del 50% per far riprendere fiato alle attività".