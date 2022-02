Covid, tra ieri e oggi un calo nei casi in Valdera

Grecia, in fiamme un traghetto diretto in Italia: il video

Ecco il dettaglio sui Comuni del territorio relativamente ai numeri della pandemia. Rispetto alle precedenti 24, i contagi tornano in doppia cifra

PONTEDERA — Diminuiscono i nuovi casi Covid rispetto alle scorse 24 in Valdera, dove sono stati registrati 92 nuovi contagi. L'ultima rilevazione, infatti, aveva segnalato 119 positività. Questa la ripartizione dei contagi rilevati per Comune di residenza e in ordine decrescente di tasso di incidenza giornaliero:



Lajatico 2 (tasso di incidenza di 156,99 casi per 100.000 abitanti), Bientina 12, Palaia 6, Ponsacco 14, Santa Maria a Monte 11, Casciana Terme Lari 10, Terricciola 3, Pontedera 19, Calcinaia 8, Capannoli 4, Buti 2, Peccioli 1 (tasso di incidenza pari a 21,51).



In Provincia di Pisa, i nuovi casi di contagio tra ieri e oggi sono 307 (ieri 416).