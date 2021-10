Covid in Valdera, nuovi contagi in 5 Comuni

Le nuove positività al coronavirus accertate nelle ultime 24 ore sul territorio sono 7 su 29 totali in provincia di Pisa e 224 in Toscana

PONTEDERA — Su 29 nuovi casi Covid-19 in provincia di Pisa, sono 7 quelli accertati in Valdera nelle ultime 24 ore. Le nuove positività al coronavirus riguardano cinque Comuni, questo il dettaglio in ordine per tasso di incidenza sulla popolazione:

Palaia 2 casi, Capannoli 1, Casciana Terme Lari 1, Pontedera 2, Ponsacco 1.

Nelle ultime 24 ore, in Toscana, sono stati rilevati complessivamente 224 nuovi casi di positività all virus.