Il Covid in Valdera segna altri 437 positivi

I nuovi contagi sono stati individuati tra gli oltre mille emersi in provincia di Pisa nelle ultime ventiquattro ore

PONTEDERA — Dei 1463 nuovi casi di positività al Coronavirus accertati tra ieri e oggi in provincia di Pisa, 437 sono stati individuati tra la popolazione residente in Valdera, qua elencati comune per comune, in base al tasso di incidenza (dal più alto al più basso):

Chianni 11, Capannoli 38, Terricciola 21, Buti 26, Santa Maria a Monte 56, Ponsacco 64, Calcinaia 49, Bientina 33, Casciana Terme Lari 44, Peccioli 12, Pontedera 74, Palaia 8, Lajatico 1.

In Toscana, tra ieri e oggi, sono stati accertati 12190 nuovi casi di positività e si sono verificati 24 decessi collegabili al virus (13 uomini e 11 donne con un'età media di 84,2 anni), 3 dei quali avvenuti in provincia di Pisa.