Covid, scende il tasso dei nuovi positivi

Le misure di contenimento attuate in sede locale hanno dato l'effetto sperato. A Pontedera è calata l'incidenza sugli ultimi sette giorni

PONTEDERA — A ieri, venerdì 26, il Comune di Pontedera aveva un tasso di soggetti positivi per centomila abitanti negli ultimi sette giorni pari a 175 rispetto a 295 della settimana precedente.

Il dato sembrerebbe confermare che il provvedimento di "arancione rafforzato", che, come effetto più importante, ha visto la chiusura delle scuole medie e superiori assieme ad altre restrizioni, ha dato i suoi effetti.

Il tasso sugli ultimi 14 giorni, sempre a Pontedera, è pari a 469, dunque inferiore a 500. I dati sono contenuti in una ordinanza preparata nel pomeriggio di ieri dal sindaco Matteo Franconi e pubblicata sull'albo pretorio, ma poi sorpassata dall'ingresso in zona rossa di tutta la Toscana, che predisponeva la chiusura delle scuole secondarie da lunedì a mercoledì della prossima settimana, alla vigilia delle vacanze pasquali. Un provvedimento, come detto, poi divenuto automatico con la zona rossa regionale.

Nel'ordinanza si legge infatti che, nonostante il miglioramento dei dati pontederesi, ci sono, sempre alla data di ieri, sei comuni "Limitrofi e contigui a Pontedera che continuano ad avere un tasso di positivi negli ultimi sette giorni superiore a 250" e che "Le scuole secondarie di secondo grado di Pontedera ricevono quotidianamente un importante flusso di pendolari provenienti da tutta la Valdera e dunque anche dai sei comuni dove sono stati riscontrati indici più elevati."