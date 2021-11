In tanti costretti al tampone ed è caos

Situazione critica nella tarda serata di ieri al drive through della Ausl, in via Biagi. Tanti studenti e genitori ammassati, arrivano i carabinieri

PONTEDERA — Caos nella serata di ieri al drive through della Azienda Usl Toscana nord ovest di via Biagi a Pontedera, dove circa cento persone si sono presentate tutte assieme, come previsto in auto, per effettuare i tamponi naso-oro-faringei e così accertare o meno la positività al Covid-19.

Non è chiaro se tutti avessero la prenotazione, come previsto dai protocolli. Quello che è certo è che la situazione si è fatta presto critica, con il personale dell'azienda sanitaria costretta a chiamare i carabinieri per ristabilire ordine e calma.

Secondo quanto riportato da Il Tirreno, la situazione si è venuta a creare per alcuni sospetti casi di positività al coronavirus emersi nella mattinata di ieri in quattro o cinque classi di istituti scolastici pontederesi. Con le direzioni che hanno così inviato messaggi ai genitori, invitando loro e i figli a effettuare tamponi rapidi, al fine di scongiurare contagi e quarantene.