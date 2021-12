Covid in Valdera, sono 57 i nuovi casi

Sono in aumento i positivi in Valdera, che conta 20 casi in più rispetto a ieri. I Comuni interessati sono 11. Nessun decesso nel pisano. Il dettaglio

PONTEDERA — Il report sanitario dell'Azienda Usl Toscana nord ovest ha segnalato ulteriori 57 casi di positività al Covid-19 registrati nei Comuni della Valdera. Rispetto a ieri, sono 11 i Comuni interessati. Questa la ripartizione dei nuovi casi di positività al Coronavirus per Comune, in ordine per tasso di incidenza sulla popolazione:



Chianni 2, Santa Maria a Monte 12, Ponsacco 11, Calcinaia 7, Casciana Terme Lari 6, Palaia 2, Peccioli 2, Pontedera 11, Capannoli 2, Terricciola 1, Bientina 1.



Complessivamente, tra ieri e oggi in provincia di Pisa sono stati registrati 152 casi, mentre nella Regione sono 1.370.



I toscani ricoverati per Covid sono 386, tre in meno rispetto a ieri. Di questi, 59 si trovano nei reparti di terapia intensiva (in crescita di un'unità).



Infine, sono riportati 4 decessi nelle ultime 24 ore, nessuno dei quali in provincia di Pisa.