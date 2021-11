Il virus colpisce altri 9 cittadini della Valdera

Sono 6 i Comuni del territorio interessati dalle nuove positività al coronavirus, accertate dalla Ausl nel corso delle ultime 24 ore

PONTEDERA — In Valdera nove nuove positività al coronavirus in un giorno, sei i Comuni interessati. Di seguito il dettaglio di questi nuovi casi Covid per Comune di residenza, in ordine per tasso di incidenza sulla popolazione:

Chianni 1, Santa Maria a Monte 3, Palaia 1, Ponsacco 2, Bientina 1, Pontedera 1.

Questi 9 casi fanno parte dei 67 rilevati in provincia di Pisa nell'arco delle ultime 24 ore, su 459 totali in Toscana.