Coworking in Valdera, un nuovo modo di lavorare

Lo smart-working e le connessioni a rilento hanno dato una spinta agli spazi condivisi per chi lavora da casa. In zona se ne contano (per ora) 4

PONTEDERA — Non più esteso come nei primi mesi della pandemia, ma eredità di un cambiamento epocale all'interno del mondo del lavoro. Almeno, quello italiano. È lo smart-working, quello che nei documenti ufficiali viene spesso indicato come "lavoro agile", ovvero la possibilità, se non l'obbligo, di lavorare al pc dalla propria abitazione o, comunque, non all'interno del luogo di lavoro, in modo da evitare assembramenti.

Durante i lockdown della primavera e tra Novembre e Dicembre dello scorso anno, lo smart-working ha interessato milioni di italiani. Nel primo trimestre del 2021, ancora, sono stati oltre 5 milioni i lavoratori che hanno usufruito di questa modalità, secondo l'Osservatorio Smart-Working del Politecnico di Milano.

Dati e sondaggi dicono che anche in futuro il lavoro da remoto rimarrà una delle strade da utilizzare, soprattutto per liberi professionisti e dipendenti. Anche per questo, allora, diventano centrali gli spazi di coworking.

I coworking sono ambienti lavorativi in condivisione con altre persone che non fanno parte della propria azienda o società. Insomma, una sorta di mega-ufficio pronto ad accogliere lavoratori di diversa provenienza.

A Pontedera e nelle zone limitrofe, gli spazi di coworking sono almeno 4.

Il primo, più storico in quanto aperto da tempo, è situato in via Salvo D'Acquisto, nell'area produttiva antistante il Chiesino. Un secondo, invece, è in via Toscoromagnola a Cascina, mentre il terzo si trova a Santa Maria a Monte in via Francesca. Di recente, infine, proprio a Pontedera è stato inaugurato una nuova attività da due imprenditori Under 40, che in via Toscoromoagnola est offrono la possibilità, appunto, di condividere un ambiente lavorativo.

Presto, però, potrebbe aggiungersi un ulteriore spazio di coworking per i lavoratori agili. In via Manzoni, infatti, in quella che fu la storica saletta del teatro cittadino, dovrebbe sorgere entro l'estate del prossimo anno un nuovo ambiente di coworking.

Il coworking è un modello diffusissimo soprattutto negli Stati Uniti. In Italia, dal 2016 al 2021, queste strutture sono aumentate, passando da 300 a quasi 800, 4 delle quali, appunto, in Valdera.