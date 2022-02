"DecorErp, il progetto sarà rinnovato"

Ucraina, Draghi: «Zelensky è nascosto e dice che non ha più tempo, sentirlo è stato un momento drammatico»

Ormai vicina alla fine la fase di sperimentazione, l'amministrazione ha deciso di proseguire con gli interventi sulle aree comuni delle case popolari

PONTEDERA — La fase di sperimentazione di DecorErp, il progetto di promozione del decoro e di socializzazione nelle aree di residenza pubblica, si avvia alla conclusione.



L'attività, svolta grazie alla collaborazione tra Apes, la società che gestisce il patrimonio immobiliare dell'edilizia residenziale pubblica, e cooperativa Arnera, grazie alle risorse messe a disposizione dal Comune di Pontedera, ha contribuito a realizzare una serie di interventi effettuati sul verde, la riparazione di piccole buche, il restauro dell'arredo urbano, imbiancature e pulizia di caditoie.



Gli interventi, realizzati nelle aree comuni degli spazi condominiali, sono stati effettuati spesso su segnalazione degli stessi residenti. "Il progetto verrà rinnovato per consolidare i risultati ottenuti in fase di sperimentazione - ha annunciato l'assessora alle Politiche abitative Sonia Luca - l'obiettivo è quello di fornire ai condomini tutti gli strumenti per contribuire alla gestione delle aree comuni, affiancando gradualmente il processo di autonomia."