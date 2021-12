Domani il derby toscano al "Franchi"

I granata di mister Ivan Maraia si preparano a sfidare il Siena in trasferta. L'obiettivo è far punti e ritrovare il gol che manca da 180 minuti

PONTEDERA — Non è certo la partita più semplice per rilanciarsi, ma il Pontedera ci deve provare. Domani, alle 17,30 allo stadio "Artemio Franchi", i granata affrontano i padroni di casa del Siena. Che, proprio come Caponi e compagni, arrivano alla gara a secco di vittorie.



Il Siena di mister Massimiliano Maddaloni, che non siederà in panchina a causa di una squalifica - al suo posto, l'ex difensore della Lazio Paolo Negro -, non ha raccolto nemmeno un punto nelle ultime tre partite. Sono arrivati infatti due ko in altrettanti derby con Lucchese e Grosseto e l'ultima sconfitta, in ordine cronologico, con l'Ancona-Matelica. Facile aspettarsi una squadra affamata, soprattutto perché gli ultimi turni di campionato l'hanno allontanata dalle zone nobili del girone.



Di questo periodo di appannamento, però, deve approfittare il Pontedera. Dopo gli stop di Olbia e quello interno con il Teramo, i granata non possono sbagliare il terzo appuntamento consecutivo. Il rischio è quello di avvicinarsi troppo alla parte calda della classifica. Inoltre, proprio contro il Siena, una vittoria permetterebbe alla squadra di rosicchiare punti a una diretta concorrente in zona playoff.



Del resto, il Pontedera sa come si vince a Siena: nelle ultime tre trasferte al "Franchi", i granata non hanno mai perso, pareggiando una volta (0-0) e vincendo in due occasioni. Memorabile il pirotecnico 2-3 per il Pontedera nella stagione 2017/2018, con il gol decisivo segnato da Mastrilli al 95'.



Per quanto riguarda la formazione, mister Maraia non dovrebbe avere defezioni. Nessuno squalificato - Catanese è in diffida e, con un'ammonizione, salterebbe la prossima - e dunque possibilità di schierare l'undici tipo.