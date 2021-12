Tris del Teramo e i granata vanno al tappeto

La squadra di mister Ivan Maraia parte bene, ma in sessanta secondi va sotto di due gol. A Caponi e compagni manca un rigore netto sullo 0-0

PONTEDERA — Che tonfo per i granata. Al “Mannucci”, dove in questa stagione aveva vinto soltanto la Lucchese in un derby rocambolesco, il Pontedera si arrende per 3-0 al Teramo, mettendo così in pericolo la propria posizione playoff.

Che la giornata non sia delle migliori non lo dice solo il meteo, ma anche l’avvio di gara. Buono, per la squadra di Maraia, che però è sfortunata. Dopo non aver convalidato un gol a Matteucci per fuorigioco, il direttore di gara non assegna un calcio di rigore piuttosto solare per un fallo proprio sul difensore granata. Qualche minuto più tardi, il Pontedera va di nuovo in gol, ma stavolta è Magnaghi in posizione di off-side.

Giocano meglio i granata, esattamente come contro l’Olbia. Ma allo stesso modo, sono gli avversari a passare in vantaggio: su cross dalla destra, Rosso spinge di testa verso la porta e Angeletti intercetta, ma dopo che la sfera ha superato la linea di porta.





L'azione del gol di Rosso

Nei sessanta secondi successivi, la gara prende la piega decisiva. Matteucci, acciaccato, lascia il posto a Shiba. Appena entrato, il numero sei prova a sbrogliare la situazione su un filtrante di Bernardotto, ma devia il pallone nella propria porta e manda sul 2-0 gli ospiti.





Un'azione di gioco

Nella ripresa i granata provano a ripartire alla caccia del gol che riaprirebbe la gara, ma dopo appena dieci minuti dall'inizio del secondo tempo il Teramo cala il tris con un colpo di testa di Soprano.



I giochi si chiudono qui, con il Pontedera che deve rinunciare pure a Benedetti, tra i migliori, che lascia il campo per infortunio a poco più di metà della ripresa. In pieno recupero, poi, Magnaghi si fa intercettare un calcio di rigore concesso per fallo su Caponi, negando anche il gol della bandiera.





Giacomo Bendetti in azione

Il rigore fallito da Magnaghi

Seconda sconfitta consecutiva, dunque, per i granata. Che, adesso, dovranno affrontare le ultime due del girone d'andata contro altrettante big, ovvero Siena e Modena. Contro i bianconeri l'appuntamento è per domenica 12 Dicembre alle 17,30 al "Franchi".



Il tabellino di Pontedera-Teramo 0-3



Pontedera 0

Teramo 3

Pontedera: Angeletti; Matteucci (29’ Shiba), Espeche, Bakayoko (62’ Mattioli); Perretta, Barba (62’ Marianelli), Caponi, Catanese, Milani; Benedetti (74’ Benericetti), Magnaghi. A disp.: Sposito, Santarelli, Parodi, Bardini, D’Antonio, Regoli, De Ioannon, Di Bella. All.: Ivan Maraia.

Teramo: Perucchini; Hadziosmanovic, Soprano (89' Trasciani), Bellucci (62’ Pinto), Ndrecka; Mungo, Arrigoni (89' Surricchio), Fiorani; Malotti (89' Montaperto), Bernardotto, Rosso (84' Furlan). A disp.: Tozzo, Agostino, Rillo, Di Dio. All.: Federico Guidi.

Arbitro: Luca Zucchetti di Foligno.

Reti: 28’ Rosso, 31’ Shiba (A), 55’ Soprano.

Note: Calci d’angolo: 8-1. Ammoniti: Milani, Catanese; Hadziosmanovic. Recupero: 2’+5'.