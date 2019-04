Di solito non è considerata una notizia ma oggi lo diventa perché non piove da due mesi, fatta eccezione per alcune pioggerelle

PONTEDERA — Ieri i meteorologi del Lamma davano pioggia per questa sera, stamani hanno cambiato previsioni. In Toscana pioverà domani ma non ovunque: per domani, mercoledì 3 aprile, è previsto cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, più probabili sulle zone centro-meridionali della regione. I fenomeni risulteranno più frequenti tra la tarda mattinata e il pomeriggio.

Segno che sì, domani pioverà, ma forse non in Valdera. Non una buona notizia per l'agricoltura e per l'approvvigionamento idrico in vista dell'estate, con una siccità mai vista prima in questi mesi iniziali dell'anno, complici anche temperature stagionali ben più alte delle medie storiche.

Dopo le piogge copiose del 2 e 3 febbraio, che gonfiarono l'Arno e tutti i corsi d'acqua della Toscana, in pratica in Valdera non è più piovuto: un po' d'acqua cadde dal cielo il 13 e il 18 marzo, è vero, ma chiamarla pioggia è un eufemismo.

Ecco perché diamo la notizia che domani, forse, pioverà.