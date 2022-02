Gli editori locali si raccontano ai lettori

Dal 25 Febbraio al 18 Marzo verranno trasmesse delle interviste per conoscere l'editoria pisana. Si comincia con Elena Marchetti e Sara Frediani

PONTEDERA — La Rete Bibliolandia racconta il suo territorio con i libri. A partire da venerdì 25 Febbraio, con l'iniziativa "Pisa: Terra di lettori e di editori", si terrà un ciclo di incontri con gli editori locali in collaborazione con l’associazione culturale Eumazio.



Tutti i venerdì fino al 18 Marzo compreso, sulla pagina Facebook della Rete Bibliolandia, in diretta streaming, saranno trasmesse delle interviste per conoscere ancor meglio il mondo dell’editoria e dei libri. Nel primo appuntamento, fissato appunto per il 25 Febbraio, la casa editrice Marchetti di Pisa presenterà il libro "Ciccio, il riccio che si trasforma" una storia sull'autismo e la diversità scritta in Comunicazione aumentativa alternativa (Caa).



Un'occasione per riflettere sull'autismo e la diversità in generale, utilizzando lo strumento della Caa, scrittura in simboli che fa da ponte per chiunque abbia difficoltà a leggere un testo. Interverranno Sara Frediani, autrice del libro e presidente dell'associazione "Talenti Autistici" di Pisa, ed Elena Marchetti, editrice del libro e titolare della omonima casa editrice. I libri in CAAsono innanzitutto libri belli, colorati divertenti ed educativi.



Oltre alla storia, una parte del libro è dedicata alla presentazione dell'asociazione "Talenti Autistici", fondata a Pisa dall'autrice Frediani, che parla della propria esperienza di mamma di un bambino con spettro autistico. Per gli altri appuntamenti sono previsti incontri con la casa editrice Carmignani (4 Marzo), due case editrici della Valdera, ArtEventBook e Tagete (11 Marzo) e con la casa editrice LaConchiglia di Santiago (18 Marzo).