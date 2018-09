Bibliolandia dissemina libri e raccoglie lettori

Al via il progetto di promozione della lettura su tutto il territorio. Iniziative legate al mondo dei libri da settembre a novembre in 25 comuni

PONTEDERA — Oltre 50 eventi in tre mesi, toccando ben 25 comuni. E' la portata del progetto Disseminare Libri per Raccogliere Lettori, studiato dalla Rete Bibliolandia e sostento da un finanziamento regionale per promuovere la lettura.

Il progetto è stato illustrato nel corso della conferenza stampa che si è svolta all’Unione Valdera e alla quale hanno preso parte il presidente nonché sindaco delegato, Lucia Ciampi, il responsabile della Rete Bibliolandia, Roberto Cerri e il segretario della Rete, Massimiliano Bertelli.

Bibliolandia vanta un numero di lettori attivi che da 4 anni a questa parte si attesta tra le 20.000 e le 21.000 unità, ovvero circa il 7% della popolazione che usufruisce dei servizi bibliotecari e scolastiche che formano la rete.

“Con il finanziamento ottenuto dalla Regione Toscana per il progetto Disseminare Libri per Raccogliere Lettori – dichiara Ciampi – vogliamo dare un ulteriore spinta alla promozione della lettura, specialmente per quelle fasce di popolazione che non leggono abitualmente. Vogliamo creare occasioni d’incontro ed iniziative per far scoprire loro quanto sia irrinunciabile il mondo della letteratura. Per questo ci siamo affidati alla creatività e all’impegno dei tanti operatori della Rete Bibliolandia, che ringrazio di cuore per la loro dedizione e il loro lavoro, in modo da mettere insieme un cartellone di eventi in grado di avvicinare alla lettura quante più persone possibili”.

Un importante aspetto di questo progetto è quello della bibliodiversità, ovvero di tutti gli attori che circolano attorno al mondo dei libri, editori, associazioni culturali, cooperative, librerie. “Con questi soggetti – spiega Cerri – abbiamo deciso di stringere un patto per consolidare la filiera del libro e promuovere la lettura creando occasioni particolari d’incontro anche in luoghi dove normalmente non si trovano volumi da leggere”.

Mentre la BiblioApe continuerà i suoi giri, le iniziative in programma saranno aggiornate di volta in volta sul sito di Bibliolandia. Si va da canoniche presentazioni di libri di autori locali a letture improvvisate e impreviste in luoghi inconsueti, da letture collettive di testi a creazioni di scaffali di bookcrossing permanente, da mercatini volanti di libri usati a scambi gratuiti di libri, da produzione proiezione di spot promozionali a presentazioni di personaggi di libri.

I comuni toccati sono: Bientina, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Cascina, Chianni, Crespina Lorenzana, Lajatico, Montopoli, Palaia, Peccioli, Pisa, Pomarance, Ponsacco, Pontedera, Riparbella, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Luce, Santa Maria a Monte, Terricciola, Vecchiano, Vicopisano, Volterra.

Il tutto con l’aiuto di quasi 40 soggetti che assieme alla rete Bibliolandia si faranno promotori di questi eventi come editori, associazioni culturali, amici delle Biblio, compagnie teatrali, cooperative e associazioni ambientaliste (eccoli nel dettaglio: ArtEventBook edizioni, Associazione 46° Parallelo, Associazione AMIC, Associazione Amici della Biblio di Vico, Associazione Amici SMS Biblio Pisa, Associazione Aperture, Associazione ARCI Valdera, Associazione Artemide, Associazione Bubamara, Associazione CIF di Vicopisano, Associazione Eumazio, Associazione Fuori dal Guscio, Associazione Il cavallino di Monterufoli, Associazione Il Gabbiano, Associazione La Conchiglia di Santiago, Associazione Olifante, Associazione Sagra del Cinghiale di Chianni, Barometz edizioni, CoopCulture, Cooperativa Eda Servizi, Cooperativa Itinera, Cooperativa Microstoria, Cooperativa PAIM, Giovane Africa edizioni, LegAmbiente, Libreria dei Ragazzi di Pisa, Libreria Il Quadrato Magico di Ponsacco, Libreria Roma – Ubik di Pontedera, Tagete edizioni).